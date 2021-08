F.E.A.R-skaper og Nine Inch Nails-gitarist lager skrekkspill

HQ

Cory Davis er nok ikke et velkjent navn i disse dager siden vi ikke har sett mye fra karen etter at han ledet utviklingen av det knallgode Spec Ops: The Line, men hans neste spill vil mest sannsynlig få en del oppmerksomhet likevel.

Davis skriver i en pressemelding at han har startet et nytt utviklerstudio kalt Eyes Out sammen med musikeren Robin Finck som blant annet er gitarist for Nine Inch Nails og Guns N' Roses noen ganger. Arbeidet med studioets første spill skal allerede ha pågått i et par år, og det vil være et kosmisk skrekkspill med et stort fokus på detaljerike omgivelser som i seg selv forteller en historie. Ganske passende siden de to allerede har jobbet sammen for å gi oss Here They Lie. Vi får se om dette nye spillet får en bedre mottakelse enn det etter hvert som nærmere informasjon offentliggjøres de neste månedene.