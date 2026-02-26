Februar-oppdatering lansert for Xbox

HQ

Microsoft har nå sluppet februaroppdateringen for Xbox, og som vanlig er det noen nye funksjoner å se frem til. Den mest spennende gjelder utvilsomt cloud gaming på Xbox, som har blitt oppgradert ganske betydelig, selv for eldre konsoller:

"Xbox Cloud Gaming på Xbox-konsoller går opp i nivå. Vi ruller nå ut opptil 1440p, høyere bithastighet for Xbox Game Pass Ultimate-medlemmer, noe som gir skarpere grafikk og mer responsiv spilling på tvers av støttede titler og regioner.

Denne oppgraderingen begynner å rulle ut på Xbox Series X|S, Xbox One X og Xbox One S-konsoller - i tillegg til Xbox PC-appen, håndholdte enheter, støttede nettlesere, utvalgte Fire TV-enheter, LG-TV-er og Samsung-TV-er."

Det er også flere livskvalitetsforbedringer til ROG Xbox Ally, inkludert muligheten til enkelt å formatere SD-kort via Xbox-appen, noe som ytterligere reduserer behovet for å bruke Windows på denne bærbare enheten. I tillegg er det noen mindre oppdateringer i PC-appen også.