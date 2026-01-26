Februars Playstation Plus-spill ser ut til å inkludere boksing

HQ

Dealabs' velkjente datalekker billbil-kun har nå avslørt at februars Playstation Plus Essential-spill vil inkludere Undisputed. Det er Steel City Interactives boksespill fra oktober 2024.

Spillet vil da bli tilgjengelig "gratis" fra og med 3. februar, og mens du venter, kan du lese vår anmeldelse om spillet her.

Selvfølgelig kommer det også andre spill til Playstation Plus, men Undisputed ser ut til å være det viktigste tilskuddet.

Mens vi venter på at februar skal starte, er det en god idé å laste ned januars spill, ,ems det fortsatt er tid :



Need for Speed Unbound



Disney Epic Mickey: Rebrushed



Core Keeper

