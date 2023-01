HQ

Jeg har ikke akkurat holdt tankene mine om Xbox Live Gold og Games with Gold hemmelig, og jeg vil si at ting har gått fra vondt til verre de siste to årene. Det har i det minste senket forventningene mine, så neste måneds GwG-spill er ikke så ille.

Xbox har annonsert at følgende to spill vil være Games with Gold i februar:



For The King hele måneden



Guts N Goals fra 16. februar til 15. mars



Er du fristet av noen av disse, eller vil du anbefale noen av dem?