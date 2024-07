Fede Alvarez deler sine tanker om debatten om den beste Alien-filmen

HQ

Temaet om hvilken Alien film som er den beste er en svært motstridende diskusjon, ettersom både Alien og Aliens er bemerkelsesverdige filmer som utmerker seg på hver sin måte. Men det er ganske vanlig å mene at selv om den ene er en bedre film enn den andre, er den ene også en personlig favoritt fremfor den andre, og for regissøren av Alien: Romulus er det nettopp det som er tilfellet.

I en samtale med Collider deler Fede Alvarez sine tanker om denne situasjonen, og legger til: "Jeg tror det er to forskjellige spørsmål. Det ene er: "Hva er den beste?" Og det andre spørsmålet er: "Hva er din favoritt?" Jeg har det samme svaret. Hvis du spør meg: "Hva er den beste Tilbake til fremtiden-filmen?" Én. "Hva er din favoritt?" Jeg ville sagt to. Det er vel det samme her. [Hvilken er den beste? Fremmed. Min favoritt, den som har en plass i hjertet mitt, det er nok Aliens på grunn av en generasjonsgreie. Jeg så den først."

Så hvis du også er en del av gjengen som foretrekker Aliens fremfor Alien, frykt ikke, det gjør regissøren av en stor Alien film også.