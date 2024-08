Fede Alvarez har allerede ideer til oppfølgeren til Alien: Romulus

HQ

Alien: Romulus Alien gjør det veldig bra på kinoer over hele verden med 113 millioner dollar i kassa allerede, på et produksjonsbudsjett på 80 millioner dollar, og nå snakker regissøren om en potensiell oppfølger. Under et intervju med The Hollywood Reporter avslørte regissør Fede Alvarez at han og medforfatter Rodo Sayagues (Evil Dead) allerede har noen ideer til en oppfølger på plass.

Fede Alvarez om Romulus 2:

"Ja, jeg kan definitivt pitche en oppfølger akkurat nå. Vi har en tendens til å gjøre det naturlig, uten å tenke på oppfølgere. For oss har ikke filmer blitt franchiser, tentpoles og oppfølgere. Dette er et språk jeg først har lært de siste ti årene av mitt liv i Hollywood. For meg har det alltid handlet om historien. Så da vi var ferdige, begynte vi å tenke: "Hva tror du skjer når eller hvis de kommer til Yvaga? Kommer det til å bli flott? Eller er det et forferdelig sted?"