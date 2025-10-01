Fede Valverde eksploderer skadelige artikler: "Ingen kan si at jeg nekter å spille"

HQ

Etter en ubeseiret rekke på syv kamper har de første sprekkene i Xabi Alonsos Real Madrd begynt å vise seg. Først, på lørdag, et smertefullt nederlag mot erkerivalene (i tillegg til Barcelona) Atlético de Madrid, 5-2. Så, denne uken, det som hørtes ut (i det minste ifølge noen medier) som en splittelse mellom manager Xabi Alonso og Fede Valverde, en av de ofte mer stabile spillerne, som Alonso og Ancelotti før ham har hatt tillit til (spilleren med flest spilleminutter de siste to sesongene i troppen).

Før tirsdagens kamp mot Kairat Almaty i Champions League var Valverde overraskende ærlig på en pressekonferanse. Kanskje for ærlig : "Jeg er ikke født til å spille høyreback, jeg har ikke vokst opp med å lære i den posisjonen, og det var en nødløsning", sa han om sin forventede rolle som høyreback, med tanke på fraværet til Carvajal og Alexander-Arnold. Men så ble han uventet utelatt fra startelleveren, og han deltok ikke i innbyttene.

Etter det snakket sportsmedier i Spania allerede om et brudd mellom spilleren og manageren, og overskriftene overskygget 5-0-seieren over det kasakhstanske laget.

I et forsøk på å slukke ilden, forsvarte Valverde seg selv på X, sitt kompromiss med laget og hevdet at han har et godt forhold til manageren.

"Jeg har et godt forhold til treneren, det gjør at jeg føler meg trygg", sier Valverde

"Jeg vet at jeg har hatt dårlige kamper, jeg er klar over det. Jeg gjemmer meg ikke, og jeg tar kritikken på strak arm. Jeg er virkelig lei meg. Folk kan si mange ting om meg, men de kan ikke under noen omstendigheter si at jeg nekter å spille", skrev Valverde på X. "Jeg har gitt alt og mer til for denne klubben, jeg har spilt med brudd og skader, og jeg har aldri klaget eller bedt om en pause."

Valverdes ord insinuerer at hvis kontroversen startet, var det nettopp fordi han stoler på Xabi Alonso. "Jeg har et godt forhold til treneren, noe som gjør at jeg føler meg trygg nok til å fortelle ham hvilken posisjon jeg foretrekker på banen, men jeg har alltid, alltid gjort det klart at jeg er tilgjengelig for å prestere hvor som helst, på hvilken som helst tur, og i hver kamp."

"Jeg har lagt igjen hjerte og sjel i denne klubben, og det kommer jeg til å fortsette med, selv om det noen ganger ikke er nok eller jeg ikke spiller som jeg skulle ønske. Jeg sverger på min stolthet at jeg aldri vil gi opp, og at jeg vil kjempe til siste slutt og spille der det er behov for meg."

Alonso sa på sin side at valget om å holde Valverde utenfor laget på tirsdag ble tatt før pressekonferansen, og at han valgte å gi ham litt hvile.

Tror du det noen gang var en konfrontasjon mellom Fede Valverde og Xabi Alonso?