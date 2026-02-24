FedEx saksøker amerikanske myndigheter og krever "full refusjon" på grunn av Trump-tollene

HQ

FedEx har gått til søksmål med krav om full refusjon av tollsatsene som ble innført i henhold til president Donald Trumps bruk av International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), etter at USAs høyesterett slo fast at loven ikke gir hjemmel for slike importavgifter. Det globale leveringsselskapet opplyser at de har betalt avgiftene i egenskap av den registrerte importøren, og at de nå søker om tilbakebetaling gjennom den amerikanske domstolen for internasjonal handel.

I sin innlevering av saken utpekte FedEx US Customs and Border Protection, dets kommisjonær Rodney Scott og USA som saksøkte. Selskapet opplyste ikke om beløpet det krever, men uttalte at det handler for å beskytte sine rettigheter etter domstolens avgjørelse. Dommen åpnet for at selskaper kan kreve refusjon for tollavgifter som anslås å ha generert minst 130 milliarder dollar i ekstra inntekter siden i fjor.

FedEx slutter seg til hundrevis av selskaper (inkludert Revlon, Alcoa, Bumble Bee og Costco) som har utfordret tollsatsene i retten. Høyesterett slo ned de IEEPA-baserte tollsatsene, men ga ingen veiledning om hvordan refusjoner skal håndteres. I mellomtiden har Trump innført en ny midlertidig global tollsats i henhold til paragraf 122 i handelsloven fra 1974, først satt til 10 % og senere økt til 15 %...