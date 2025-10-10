Feir dagens lansering av Tron: Ares med en spesiell video bak kulissene og nye opptak

HQ

Merk: Denne featuretten er levert av Disney Spania, så undertekstene og dubbingen av scenene er på spansk. Vi ber om forståelse og presiserer at hensikten var å dele denne eksklusive sniktittingen med alle Gamereactors lesere før de ser filmen.

Selv om vår kollega Javier ikke kom ut av kinosalen altfor fornøyd etter å ha sett Tron: Ares, er det ingen tvil om at forhåndsvisningene vi har sett de siste månedene om Disney-suksessen utstrålte popkornsjarm og et ønske om å sette seg i et kinosete og koble av fra den virkelige verden og koble seg til den digitale.

Tron: Ares I dag kommer filmen på kino over hele verden, og Disney Spania ønsket å dele med Gamereactors lesere et kort "Behind the scenes"-klipp eksklusivt fra filmen, der regissør Joachim Rønning forteller om omfanget av produksjonen og hvordan de måtte klippe en stor del av innfartsårene og veiene i Vancouver for å filme en av de mest emblematiske scenene i filmen, jakten på lyssykler om natten i den virkelige verden.

Rønning forteller også at det var viktig for ham å filme så mye som mulig med kameraet før han la til digitale effekter, noe skuespilleren Gillian Anderson, som spiller Elisabeth Dillinger i filmen, forteller om omfanget av kulissene. Alt i stor stil, som skuespiller Jodie Turner-Smith (Athena) bekrefter, filmen ble spilt inn med IMAX-skjermer i tankene, og du føler deg "omringet av lyden og musikken". Som vi fortalte i anmeldelsen, i Tron: Ares, ga Daft Punk stafettpinnen videre til Nine Inch Nails for lydsporet.

Skal du på kino for å se Tron: Ares denne helgen? Fortell oss hva du synes om filmen i kommentarfeltet.