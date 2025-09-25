Feir Little Nightmares 3 med en ny tegneserieserie som utspiller seg i en uhyggelig verden

HQ

I år må Little Nightmares 3 gjøre et stort løft når det gjelder skrekkspill som lanseres i årets uhyggeligste årstid. Ettersom Silent Hill f og Cronos: The New Dawn, som eksempler, allerede er her, vil Supermassives treer være en av få store skrekktitler som faktisk debuterer i oktober.

Så for å feire at dette er tilfelle, hvorfor ikke sette deg selv i litt av en Little Nightmares koma i oktober, ved ikke bare å spille det kommende spillet, men også få tak i en ny tegneserie basert på franchisen.

Tegneserien, som lanseres nesten samme dag som spillet, spenner over tre utgaver og er kjent som Little Nightmares: Descent to Nowhere. Når det gjelder handlingen, blir vi fortalt følgende :

"Hush, en redd stum jente våkner i en fengselscelle. Desperat etter å rømme, blir hun venn med en annen fange, Mono, som forstår denne verdenen langt bedre enn henne, de må finne veien ut av en veldig mørk fangehull.

"Et annet sted er Myra en detektiv som er utslitt av livet, men som møter en som gir henne ny kraft til å gjøre en forskjell. De gjenopptar etterforskningen av uløste saker om barn som forsvinner sporløst år etter år."

Tegneserien er skrevet av Lonnie Nadler med tegninger av Dennis Menheere, og det første nummeret kommer 8. oktober, det andre 5. november, og det tredje er uklart, men sannsynligvis i desember.

Sjekk ut omslaget til tegneserien nedenfor.

