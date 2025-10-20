Feir livets sirkel med denne statuen til 900 dollar The Lion King

HQ

Det finnes kanskje ikke noe mer ikonisk øyeblikk i animasjonsfilm enn Circle of Life -scenen i The Lion King fra 1994. Scenen fremhevet Simbas fødsel og viste hvordan den harmoniske afrikanske savannen reagerte og feiret ankomsten av sin fremtidige monark. Det er et tidløst og elsket øyeblikk som nå blir udødeliggjort i form av en figur i skala 1:10.

Denne modellen kommer fra Entertainment Earth, og er laget i et begrenset opplag der Rafiki løfter opp babyen Simba slik at hele verden kan sole seg i hans nærvær, og der Pride Rock også befolkes av Mufasa og Sarabi, mens Zazu også ser på nedenfra.

Modellen er uten tvil en slående og iøynefallende modell, men den er også veldig dyr. For øyeblikket kan du forhåndsbestille modellen for $ 879,99 med planlagt levering i februar 2026. For den prisen får du imidlertid mye modell, ettersom den er 13,4" i høyden, 12,8" i bredden og 12,3" i lengden, alt sammen på toppen av å veie 8,8 kg.

Ville du brukt nesten $ 900 på en The Lion King -modell?

