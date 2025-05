Feir Pixars arv med dette nye Lego-settet

HQ

Disney og Lego har lenge samarbeidet om en rekke sett som spenner over Star Wars, Marvel, og deres forskjellige andre prosjekter og produksjoner. Av og til ser vi sett som ser ut til å feire Disney som en produksjonsgigant, det være seg i form av filmkameraer, det berømte Askepott-slottet, og nå til og med et nikk til Pixars utmerkede arv.

Den elskede Pixar-lampen kjent som Luxo Jr. har blitt omgjort til et sett med 613 deler som ser lysarmaturen i stand til å sprette på en Pixar-ball som også fungerer som et stativ. Vi har blitt fortalt at lampen har roterende og bevegelige elementer, mens selve ballen kan åpnes for å avsløre Pixar-inspirerte påskeegg fra The Incredibles, Ratatouille, Monsters Inc., Toy Story, Finding Nemo, og Up.

Settet vil koste £59,99/$69,99/€69,99 og er 29 cm høyt, 14 cm bredt og 11 cm langt, og lanseres 1. juni.

Dette er en annonse: