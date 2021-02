Feire det kinesiske nyåret med billige spill på Xbox

Du ser på Annonser

Microsoft har nå annonsert at de markerer oksens åre med en Lunar New Year Sale.

Vi har bladd litt gjennom tilbudene, som er en ganske massiv blanding av nyere storspill, indiespill og klassikere. Her er noen av våre anbefalninger:

• Arcade Classics Anniversary Collection - 50% rabatt

• Call of Duty: Black Ops Cold War - 25% rabatt

• Control: Ultimate Edition - 30% rabatt

• Crash Team Racing Nitro-Fueled - 60% rabatt

• Dirt 5 Year One Edition - 50% rabatt

• Doom Eternal - 67% rabatt

• Ghostbusters: The Video Game Remastered - 40% rabatt

• Immortals: Fenyx Rising - 40% rabatt

• Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - 25% rabatt

• WRC 9 Deluxe Edition - 50% rabatt

• Yakuza: Like a Dragon - 30% rabatt

Surf over hit for å sjekke ut tilbudet selv. Salget avslutter den 15. februar, så fyll på med fine titler mens du har sjansen.