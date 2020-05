Feire Star Wars-dagen i Fortnite

Fjerde mai er som dere alle vet Star Wars-dagen, og det feires i Fortnite med et tidseksklusivt event hvor et utvalg kostymer og våpen med Star Wars-tema kan låses opp. I en tweet skriver Fortnites Twitter-konto følgende:

"Fulfill your destiny. #StarWarsDay is almost here and the Rey, Kylo Ren and Sith Trooper Outfits are back in the Shop!"

I en etterfølgende tweet informerte de også om at et antall lyssabler også vil være tilgjengelige, men hvor lenge disse Star Wars-relaterte tingene vil være tilgjengelig for å låses opp er enda ukjent. Ifølge datamineren iFireMonkey varer eventet fram til den 6. mai. Om dette stemmer er det i så fall en veldig kort tidsperiode, så det gjelder å være like rask som Millennum Falcon.

May the Fourth be with you.