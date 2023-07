Feirer Pikmin Bloom Pikmin 4? "Det er en veldig hemmelig situasjon!"

HQ

Pikmin Bloom oppsto for halvannet år siden som en turoppmuntrende spin-off av den allerede miljøvennlige serien som en gang ble skapt av Shigeru Miyamoto. Nå som den fjerde hovedfilmen i serien er i ferd med å lanseres eksklusivt på Nintendo Switch, tok vi en prat med teamet fra Niantic Tokyo for å lære mer om mobilspillets nyeste funksjoner ... og for å få litt informasjon om det potensielle, uunngåelige Pikmin 4-innholdet.

"Det er en veldig hemmelig situasjon!" ler produktsjef Tomo Yamazaki når han blir spurt om hva som kommer til å skje i forbindelse med Pikmin 4. "Vi tenker selvfølgelig på noe, men akkurat nå kan vi ikke si noe konkret, så følg med. Vi er sikre på at fansen vil ha glede av det."

Med eller uten Pikmin 4 har Pikmin Bloom vokst og sett nye funksjoner vokse frem fra det opprinnelige vandringskonseptet.

"Kjernespillet vårt har ikke blitt endret, for det er selve fundamentet i konseptet vårt", forklarer senior produktsjef Rica Nakajima. "Men vi har jobbet hardt med nye funksjoner for å legge til et mer sosialt element som gjør at folk får bedre kontakt med hverandre."

Når det gjelder disse nye funksjonene, "er et av eksemplene at vi nettopp har avholdt det aller første ekte Niantic-arrangementet i Sapporo i Japan. Det er et samarbeid mellom lokale myndigheter og Nintendo. Så når brukerne drar til Sapporo, kan de se noen spesielle POI-er med blomster, landemerker eller POI-er, og de kan få veldig søte frøplanter til dekorerte Pikmin."

"De leker også mye med postkortene", tilføyer UX-designer Akari Sora. "De har hatt mye moro... Vi har en banan-Pikmin, men den er på en måte delt i tre, og de har forsøkt å ta et bilde av postkortet med de sammenkoblede Pikminene. De overrasker oss hele tiden med nye måter å nyte spillet på."

Men i tillegg til kosmetikk og arrangementer med ekte stedstema, finnes det noen litt vanskeligere forslag for de som er på utkikk etter dem:

"Vi introduserte sopputfordringen", påpeker Yamazaki-san i videoen. "Sopputfordringen går ut på at folk får Pikmin for å kjempe mot soppen. Så kan i utgangspunktet fem personer [i laget] kjempe mot den. Vi introduserte et nytt rødt lag med sopp. Folk kan bare få med seg røde Pikmins. Disse er også veldig sjeldne, så de er veldig populære. Det er vanskelig for oss å finne de ledige soppene, og så introduserte vi nye funksjoner, [som] soppbilletten. Da kan folk bruke en soppbillett for å bli med, selv om en sopp er opptatt".

Hvis du vil vite mer om de utrolig deilige Donut Pikmin, skateboard-Pikmin og andre aspekter ved Pikmin Bloom, kan du se hele videoen ovenfor. Dessverre fikk vi ikke med oss teamets søte t-skjorter med Pikmin-tema ...