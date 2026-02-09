Feiringen av Pokémon 30-årsjubileet begynner

2026 er et veldig spesielt år for videospillverdenen. Vi har flere jubileer for elskede franchiser: 30-årsjubileet til Resident Evil, 40-årsjubileet til Super Mario Bros. og The Legend of Zelda, 25-årsjubileet til Ace Attorney og, blant mange andre, 30-årsjubileet til Pokémon.

Takket være reklamen som ble sendt under Super Bowl, har feiringen offisielt begynt. I reklamen ser vi ulike kjendiser som Lady Gaga, Lamine Yamal og Young Miko snakke om sine favoritt-Pokémon, noe som også gir opphav til et av slagordene for dette jubileet: "Hva er din favoritt?".

I Pokémon Go går dette premisset et skritt videre ved at vi kan ta en selfie med vår favoritt-Pokémon, velge blant mer enn 1000, som kan deles ved hjelp av emneknaggen #Pokemon30. Kenji Okubo, president for The Pokémon Company International, legger til om denne feiringen: "Vi forbereder oss på et år fullt av feiringer og ønsker å takke fans over hele verden for å være en del av dette mangfoldige, flergenerasjonelle samfunnet. Vi gleder oss til at dere skal bli overrasket og glede dere over det vi har i vente de kommende månedene."

Som om ikke det var nok, har Pokémon Day Out og Pokémon Night Out blitt annonsert. Dessverre er dette ikke nye utgaver av Pokémon, men snarere en serie arrangementer som vil fokusere på mer familievennlige aktiviteter for alle målgrupper (Day) og andre arrangementer for hardcore, livslange Pokémon-fans (Night).

Hva synes du om denne starten på 30-årsjubileet for lommedyrene? Og viktigst av alt, hva er din favoritt?