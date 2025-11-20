Felipe Massa lykkes med å ta F1, FIA og Bernie Ecclestone til retten for krasjet i 2008

HQ

Felipe Massa har lykkes i å ta Formel 1-ledelsen, FIA og den tidligere FIA-presidenten Bernie Ecclestone til retten for konspirasjonen rundt tapet av Formel 1-tittelen i 2008, nærmere bestemt en krasj fra Nelson Piquet Jr. under Singapores Grand Prix i 2008, som resulterte i at lagkamerat Fernando Alonso vant løpet på grunn av en sikkerhetsbil, noe som ødela Massas forsøk på å vinne tittelen som til slutt ble vunnet av Lewis Hamilton med ett poeng.

Massa saksøkte dem for High Court of London, og krevde 64 millioner pund (84 millioner dollar) i erstatning for tap av inntekter og sponsorinntekter. I 2009 avslørte Piquet jr. at han hadde fått ordre om å krasje med vilje for å hjelpe Alonso (og indirekte føre til at Massa mistet tittelen). Etter flere år med konspirasjoner ble det senere avslørt av Ecclestone selv at Formel 1-ledelsen og FIA visste om den iscenesatte krasjen og dekket over den for å redde F1s omdømme.

Ecclestones advokater sa at Massas krav kommer for sent og er misforstått, men dommer Robert Jay fra Londons High Court avviste forsøkene på å avvise søksmålet. Jay sier at Massa har "en reell mulighet til å vinne frem" når det gjelder påstandene om tilskyndelse til brudd og konspirasjon, men mener at det vil bli vanskelig for Massas juridiske team å finne nok bevis til å støtte alle påstandene (via Motorsport).

"Den bevisste krasjen kostet meg en VM-tittel", sier Massa

Felipe Massa sa i en uttalelse at dette er "en ekstraordinær seier for meg, for rettferdighet og for alle som er lidenskapelig opptatt av Formel 1". "Den bevisste krasjen kostet meg en verdensmestertittel, og myndighetene på den tiden valgte å dekke over fakta i stedet for å forsvare sportens integritet.

"De gjorde alt de kunne for å stoppe søksmålet, men vår kamp er for rettferdighet, og i dag tok vi et avgjørende skritt. Sannheten vil seire i rettssaken. Vi kommer til å undersøke alt grundig. Hvert eneste dokument, hver eneste kommunikasjon, hvert eneste bevis som avslører konspirasjonen mellom de tiltalte, vil bli lagt fram."

I tilfelle det skulle være noen tvil, påpekte dommeren også at selv om retten kan tilkjenne Massa erstatning, kan den ikke omgjøre resultatene fra 2008-sesongen, som er hugget i stein. Massa vant 11 løp før han pensjonerte seg i 2017, men ingen etter den dramatiske 2008-sesongen, der han vant 6.