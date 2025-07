Felix Baumgartner, mannen som hoppet fra stratosfæren, dør i en paragliderkrasj

HQ

Felix Baumgartner, den østerrikske fallskjermhopperen og BASE-hopperen som ble verdenskjent for sitt hopp fra stratosfæren i oktober 2012, har omkommet, 56 år gammel, mens han fløy paraglider i Porto Sant'Elpidio i Italia. Ulykken skyldtes ikke en feil på farkosten, men han fikk tilsynelatende et illebefinnende under flyturen som førte til at han mistet kontrollen og krasjet i et svømmebasseng på en campingplass. En ung kvinne ble skadet i sammenstøtet, men var ikke i alvorlig tilstand. Baumgartner døde som følge av krasjet.

Red Bull, en av sponsorene, hyllet ekstremsportutøveren. "Takk, Felix, for at du var den du var: tydelig, krevende, kritisk, spesielt overfor deg selv. Ufleksibel når du bestemte deg for noe; å krangle med deg ga bare mening hvis du kom forberedt med solide argumenter", skrev energidrikkfirmaet.

"Du gikk dypt inn i hvert eneste prosjekt; ingen detalj var for liten, ingen risiko for stor hvis du kunne beregne den. Vi vokste med deg, og du med oss. [...] Vi bærer deg i våre hjerter: som en kollega, en lojal partner, og fremfor alt som en venn".

Baumgartner, født i Salzburg i Østerrike i 1969, ble en verdenssensasjon da han 24. oktober 2012 hoppet med fallskjerm fra stratosfæren i 39 km høyde og ble den første personen som brøt lydmuren i en hastighet på 1357,64 km/t (Mach 1,25). Han mistet høyderekorden to år senere, men hans stent, som Red Bull gjorde mye reklame for på grunn av hvor utrolig risikabelt det var på den tiden, tiltrakk seg åtte millioner seere live.

Stuntet ga ham en Laureus-pris,"sportens Oscar", for "Årets actionsportsperson" i 2013.