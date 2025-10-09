Felix Baumgartners dødsulykke skyldtes menneskelig svikt, mener aktor

HQ

I juli i fjor døde Felix Baumgartner, østerriksk fallskjermhopper og BASE-hopper som er kjent for å ha hoppet fra stratosfæren i et stunt sponset av Red Bull i 2012, da han krasjet med paraglideren sin i Italia.

Baumgartner, 56 år gammel, var en svært erfaren ekstremsportutøver med mange hopp og flyvninger bak seg. Hans mest berømte hopp var da han ble det første mennesket som brøt lydmuren med kroppen sin, da han følte seg fra en kapsel 39 kilometer over jorden og falt i ni minutter.

Vitner til ulykken, som skjedde i Porto Sant'Elpidi, nær Fermo ved Adriaterhavskysten, fortalte at paraglideren begynte å spinne mot bakken. Det ble antatt at ulykken skyldtes en medisinsk episode under flyturen, noe som førte til at han mistet kontrollen og krasjet nær et svømmebasseng på en campingplass, og skadet en kvinne for rusk som fløy fra paraglideren.

Denne uken har aktor Raffaele Iannella bekreftet at det ikke var noen tekniske feil med paraglideren, og at ulykken var forårsaket av en menneskelig feil. "Han falt inn i en spiral, og han klarte ikke å komme seg ut. Han klarte ikke å gjøre den manøveren han skulle ha gjort for å komme seg ut av fallet". Aktor vil nå be om at saken henlegges (via AP).