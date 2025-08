Fem år etter den dødelige eksplosjonen i Beirut har etterforskningen knapt gjort noen fremskritt

HQ

Det er fem år siden den ødeleggende eksplosjonen i Beiruts havn 4. august 2020, da 2750 tonn ammoniumnitrat eksploderte som følge av en brann. 200 mennesker mistet livet, tusenvis ble skadet, og en stor del av byen ble ødelagt, i en av de største ikke-nukleære eksplosjonene som noensinne er registrert.

Hvert år siden tragedien har ofrene for eksplosjonen samlet seg for å protestere mot mangelen på ansvarliggjøring: En etterforskning ble satt i gang, men den har støtt på mange hindringer: Aktorene har blitt fjernet, og politikere nekter å svare på spørsmål med henvisning til sin parlamentariske immunitet. Dommeren Tarek Bitar, som i 2021 fikk i oppgave å lede etterforskningen, ble ifølge Human Rights Watch"motarbeidet av libanesiske myndigheter" i to år.

I år føles imidlertid ting litt annerledes, ifølge folk Al Jazeera har snakket med, etter at en ny president og statsminister ble valgt tidlig i 2025, henholdsvis Joseph Aoun og Nawaf Salam, som har forpliktet seg til å sørge for at ofrene får rettferdighet. Og for første gang på fem år "er det en følelse av at momentum er i ferd med å bygge seg opp", rapporterte de.

"Ansvarlighet vil være det første skrittet for libaneserne i Libanon og diasporaen til å gjenvinne tilliten, og uten tillit vil ikke Libanon kunne komme seg", sier Bitar, som mener at "de må sende et signal til den libanesiske opinionen om at noen av de ansvarlige, selv om de er i høye stillinger, vil bli stilt til ansvar".