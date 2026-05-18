Fem år senere vender Conor McGregor tilbake til UFC med en omkamp mot Max Holloway

Samtidig som hele MMA-samfunnet fulgte den første kampen noensinne mellom Ronda Rousey og Gina Carano, et arrangement organisert av Jake Pauls MVP og Netflix, med hyppig kritikk rettet mot UFC, kunngjorde Dana White, administrerende direktør i UFC, at Conor McGregor vender tilbake til kampene: han skal ha en rematch mot Max Holloway 11. juli 2026.

Den 37 år gamle irske superstjernen i UFC, som trakk seg tilbake i 2021 for å satse på et til slutt mislykket forsøk på å stille som irsk presidentkandidat med et høyreekstremt program som ligner på Donald Trump, gjør sin retur neste sommer i UFC 329. Ikke der mange hadde forventet, nemlig i Det hvite hus neste måned med Ilia Topuria, men mot den tidligere BMF-tittelholderen Max Holloway i T-Mobile Arena i Las Vegas, den 11. juli.

Det blir en returkamp fra deres første kamp i august 2013, da McGregor vant en enstemmig seier i Boston, men røk korsbåndet. McGregors siste kamp var i juli 2021, da han tapte på TKO mot Dustin Poirier, og skulle etter planen ha gått en kamp mot Michael Chandler i 2024, som ble avlyst.