Fem av de merkeligste teknologiene vi har sett på CES 2026 (del 1)

Vi har støvler på bakken på CES 2026, og hvis det er én ting utstillingen fortsetter å gjøre bedre enn noe annet sted, er det å minne oss på at fremtiden ikke alltid er elegant, subtil eller seriøs. Mellom de meningsfulle gjennombruddene finnes det produkter som befinner seg i kategorien "hvorfor ikke?": rare, fantastiske ideer som på en eller annen måte gir mening når du ser dem i virkeligheten (eller ikke...). Her er noen av de merkeligste (og mest minneverdige) teknologiproduktene vi har sett så langt.

Vinabot snakkende AI-bilderamme

Husker du de bevegelige portrettene i Harry Potter som pratet med alle som gikk forbi? Vinabot prøver å gjøre den fantasien virkelig. Denne AI-drevne bilderammen forvandler et vanlig bilde til en snakkende, animert karakter. Bare last opp et bilde og et kort skript, og plutselig kan rammen din føre en samtale. Det er like deler magisk og mildt foruroligende, noe som gjør at det føles perfekt hjemme på CES.

Musikk du kan smake: Lollipop Star

CES har gitt oss mye futuristisk lydteknologi opp gjennom årene, men Lollipop Star er kanskje den eneste du kan spise... Godteriet bruker benledningsteknologi til å spille av musikk gjennom vibrasjoner i hodeskallen når du slikker eller biter på det. Hver slikkepinne er knyttet til en bestemt artist og smak, blant annet Ice Spice, Akon og Armani White, og selv om lyden ikke akkurat er hi-fi, er opplevelsen unektelig bisarr på den beste måten.

En kniv som vibrerer seg gjennom middagen

C-200 Ultrasonic Chef's Knife ser ut som en vanlig kjøkkenkniv, helt til du slår den på. Den vibrerer 30 000 ganger i sekundet, noe som gjør at den glir gjennom maten med mindre motstand og mindre fastklebing. Vibrasjonene er subtile nok til at du ikke føler dem, men de gjør hakking jevnere og raskere. Til $ 399 er det definitivt ikke for uformelle kokker, men det kan være den mest uventet praktiske rare dingsen vi har sett så langt.

Digital neglelakk som endrer farge på kommando

iPolish bringer smart teknologi til fingertuppene, bokstavelig talt. Selskapets press-on negler fungerer med en liten enhet og en app som lar deg øyeblikkelig skifte farge på neglene, med mer enn 400 nyanser å velge mellom. I stedet for å lakkere neglene dine på nytt, stikker du dem bare inn i maskinen og bytter farge digitalt. Det er skjønnhetsteknologi som føles litt unødvendig og litt genial, spesielt for alle som skifter utseende like ofte som klærne sine.

L'Oréals LED-ansiktsmaske som ser ut som tatt rett ut av en sci-fi-film

L'Oréals nye LED-ansiktsmaske er vanskelig å ignorere, og ikke bare fordi den ser litt foruroligende ut. Masken er laget av fleksibelt silikon og opplyst med røde og nær-infrarøde lysdioder, og er designet for å glatte ut og stramme opp huden ved hjelp av lysterapi. Den kleber seg til ansiktet som en annen hud, og gløder med venelignende mønstre som føles mer cyberpunk enn hudpleie. Selskapet sier at den kommer i 2027, men den er allerede en av de skumleste skjønnhetsapparatene på messen.