Fem iranske fotballspillere fra landslaget skal ha fått asyl av Australia for å flykte ut av landet

HQ

Iran ble slått ut av AFC Asian Cup for kvinner etter å ha tapt alle tre kampene mot Filippinene, Sør-Korea og vertsnasjonen Australia. Nå må laget returnere til et land som stemplet dem som "forrædere" for protesten deres da de nektet å synge nasjonalsangen under den første kampen. De droppet protesten i de to påfølgende kampene, og sang og gjorde honnør, noe som mange eksperter tolket som nok en protest etter å ha fått beskjed av den iranske regjeringen om å synge (det samme skjedde med herrelandslaget i 2022).

Da de forlot stadion i en buss til hotellet, hvorfra de skulle reise tilbake til Iran, demonstrerte en gruppe anti-iranske supportere og ropte "Redd jentene våre". Noen medier har rapportert at spillerne i bussen gjorde SOS-skilt til folk utenfor.

Deretter ble det rapportert at fem kvinner fra landslaget hadde rømt fra vaktholdet rundt hotellet og søkte asyl i Australia. Donald Trump skrev på Truth Social at han hadde snakket med Australias statsminister Anthony Albanese om å gi asyl til de spillerne som bestemmer seg for å bli. Noen av spillerne foretrekker å dra tilbake til Iran av frykt for konsekvenser for familiene sine.

"Vi er dypt bekymret for sikkerheten deres hvis de returnerer til Iran", sier Zaki Haidari fra Amnesty International til DW. "De har blitt stemplet som 'krigsforrædere' på riksdekkende TV bare fordi de fredelig har gitt uttrykk for sine synspunkter. I Iran kan den typen offentlige anklager utsette folk for alvorlige straffer fra iranske myndigheter."