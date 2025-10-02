Fem must-haves i Forza Horizon 6

HQ

Organisert drifting

Få ting føles mer JDM, mer Tokyo by Night-basert gateracing og mer ikonisk enn drifting, og selv om Forza Horizon har inneholdt wide-body drifting siden starten, krever jeg personlig at Playground legger mye mer fokus på det denne gangen. Jeg vil se organisert drifting, tandem-style, i Forza Horizon 6, og jeg vil komme sammen og starte fra Daikoku og Akihabara UDX. La meg stille opp S15-en min på bredden i gløden fra Tokyos indre bys vakre neonskilt og se på mens all strålesporingen speiles i sølepyttene på bakken mens en Supra ligger slikket bak meg i tapre forsøk på å imitere hver eneste del av hver eneste ledning.

Horizon 5 var selvfølgelig bra, men det føltes litt formålsløst og tomt etter et par timer.

Rosa skli-racing

Det er få ting i denne sjangeren jeg husker med samme blanding av eufori, skrekk og dødsangst som muligheten til å satse på eierskapet til din egen spesialbygde bil, i Juiced. Selve spillet er nå smertelig glemt, og det var mange deler som ikke fungerte der, men Pink Slip-racingen var helt fantastisk fordi selve tanken på at du risikerte å miste bilen du hadde brukt mange, lange timer på å bygge opp, på grunn av en enkel feil. Og selvfølgelig kunne du like gjerne vinne og ta med deg et spesialbygd kjøretøy verdt masse penger hjem.

Kjøreklubber

Selv om Playground Games, etter fem vellykkede arkaderacingspill, åpenbart har bygget sin egen greie og redefinert hva tilgjengelig open world-racing er og kanskje bør være, synes jeg det er dumt å ikke stjele de beste bitene fra en rekke nå døde rivaler, inkludert Driveclub. Motorstorm-gjengens glemte PS4-flopp var ikke det racingspillet mange av oss hadde håpet på, men ideen om nettbaserte klubber der du fant en tilhørighet, kunne utfordre andre klubber og samle klubbpoeng, var virkelig ikke dum. Playground burde snappe opp alt sammen, la oss skape mer klubbmentalitet og mer nettbasert teamracing i Forza Horizon 6. Totalt sett må Playground overhale hele online-delen av Horizon, som fungerer svært dårlig, spesielt i de to siste spillene. Matchmaking må gjøres om, og ventetiden for de kommende online-løpene må forkortes med 80 %.

Horizon 4 inneholdt en utrolig godt modellert miniversjon av Edinburgh. I sjette klasse må Tokyo være enorm og enormt innbydende som spillby.

Mer fokus, mindre frihet

Grunnoppskriften som Horizon er basert på, er selvfølgelig åpen, fri, omfattende og vidstrakt racing i en åpen verden. Du kan kjøre hvor du vil, til og med under selve løpene. Hvis du har forberedt bilen din på å takle en kornåker så vel som varm sommerasfalt, er det i mange av løpene bare å suse over et jorde og håpe at snarveien vil hjelpe deg til å vinne. I Horizon 6 og når spillserien flytter til Japan, håper jeg imidlertid at Playground tenker litt nytt og bygger flere løp som også er lukkede, både når det gjelder layout og selve spillverdenen. En variasjon mellom racing i en åpen verden og mer Need for Speed: Underground-aktig racing tror jeg kunne vært magisk bra.

Nye spillmoduser

Copy-paste-arbeidet fra Forza Horizon 4 til Horizon 5 når det gjelder Horizon Arcade-spillmodusene som tilbys, var nesten bisarr, og for den sjette utgaven håper jeg Playground virkelig tvinger seg selv til å "drepe sine darlings" for å tilby noe annerledes og utfordre seg selv til å finne opp hjulet på nytt. For min del er det mange spillelementer her, spesielt i den femte delen, som begynte å føles veldig kjedelige allerede i den første timen, og det er behov for nytenkning. Det samme gjelder selve festivaloppsettet. Ikke bare bruk Horizon Festival som en innrammingsdetalj denne gangen, Playground. La festivalen være en ekte festival basert på Tokyos bilkultur. Få inn Smokey Nagata, Keiichi Tsuchiya, Larry Chen, Kanjozoku og få inn ekte livemusikk og en ekte, skikkelig tolkning av JDM-kulturen. Wangan Expressway må selvfølgelig være med, akkurat som Kanjo Loop.

Hva er dine ønsker for Horizon 6?

