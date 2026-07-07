Fem nye Lego Pokémon-sett er blitt presentert, blant annet Rayquaza, Arcanine, Munchlax og flere

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Samarbeidet mellom The Pokémon Company og Lego har allerede vært svært vellykket. Da det ble lansert, ble det kun presentert tre sett, men så fulgte en rekke barnevennlige lekesett, samtidig som det gikk rykter om at flere var på vei. Nå har disse «flere» blitt offisielt presentert.

Totalt er det kunngjort fem nye sett, og hvert av dem vil trolig appellere til de eldre Lego-fansen der ute, da de er utformet mer som modeller og designobjekter enn som lekesett. Det finnes egne modeller av Rayquaza, Arcanine, Munchlax og en forstørret versjon av en Red-minifigur, i tillegg til en stor Poké Ball som kan åpnes for å avsløre en kampscene med Pikachu- og Eevee-minifigurer.

Alle settene kan forhåndsbestilles fra og med i dag, og de tre Pokémon-modellene lanseres 1. august, mens Red-figuren og Poké Ballen følger 1. oktober. Når det gjelder priser og størrelser på hvert sett, finner du denne informasjonen nedenfor.



Lego Pokémon Munchlax – 757 deler – 59,99 £/69,99



Lego Pokémon Arcanine – 1 190 deler – 89,99 £/99,99



Lego Pokémon Rayquaza – 1 083 deler – 119,99 £/129,99



Lego Pokémon Iconic Trainer Moments Poké Ball – 2 339 deler – 229,99 £/259,99



Lego Pokémon Up-Scaled Red Minifigure – 930 deler – 69,99 £/79,99



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