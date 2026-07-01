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Verdensnyheter

Fem omkom i en brann i en boligblokk i Antwerpen

Flere ble skadet. Brannmannskapene mener brannen skyldtes et teknisk problem i første etasje.

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Minst fem personer har mistet livet i en brann i en boligblokk i den belgiske byen Antwerpen. Ifølge EFE brøt brannen ut rundt klokka 10 i morges i en boligblokk med rundt 200 beboere. Flere ble skadet.

Brannmannskapene evakuerte hele bygningen og fikk brannen under kontroll, og alle de 80 leilighetene ble tømt. Deretter gjennomsøkte redningsmannskapene leilighetene etter flere ofre og flyttet beboerne fra den brennende bygningen og fra en nabobygning til et nærliggende omsorgssenter. Myndighetene peker på en teknisk feil som årsaken til brannen. Brannvesenet antyder at brannen kan ha blitt forårsaket av et teknisk problem i første etasje, men påtalemyndigheten, branneksperter og kriminalteknikere undersøker åstedet for å fastslå den eksakte årsaken.

Fem omkom i en brann i en boligblokk i Antwerpen
Antwerpen, Belgia. // Shutterstock

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