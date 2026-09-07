Fem omkomne og fem skadde, deriblant «flere» på bakken, etter flyulykke med et fraktfly i Miami

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Et fraktfly fra Amazon Prime, en Boeing 767-300, styrtet søndag på Miami International Airport da det kjørte ut av rullebanen. Fem personer er omkommet og fem er alvorlig skadet, hvorav tre er i kritisk tilstand, ifølge opplysninger fra Miami-Dade County.

Det foreligger ingen opplysninger om hvorvidt de omkomne var ombord i flyet eller på bakken, men vi vet at «flere» av de skadde ble fanget inne i eller under kjøretøy på bakken, ifølge sjefen for Miami-Dade Fire Rescue, Raied Jadallah, via CNN.

Amazon opplyste i en uttalelse at de samarbeider med lokale myndigheter og samarbeider fullt ut, og sendte «sine dypeste kondolanser til familiene, de pårørende og alle som er rammet av dette ødeleggende tapet».

Ulykken skjedde rundt kl. 14.00 lokal tid, og en rekke videoer viser hvordan flyet landet i svært høy fart og deretter kjørte forbi rullebanen under landingsforsøket, kjørte gjennom en parkeringsplass og skadet noen biler på bakken. Flyet kom fra San Juan i Puerto Rico.