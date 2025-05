Fem personer dømt til ett års fengsel for å ha fornærmet Vinícius jr. i en banebrytende dom mot rasisme

HQ

Fem personer som fornærmet Vinícius Jr. under en fotballkamp i 2022, har blitt dømt til ett års fengsel av provinsdomstolen i Valladolid. Det er neppe første gang fotballsupportere dømmes for å ha fornærmet spillere, men det er første gang i Spania at rasistiske fornærmelser juridisk kategoriseres som hatkriminalitet. Tidligere ble rasisme ansett som en skjerpende faktor innenfor en bredere kategori av forbrytelser mot den moralske integriteten.

"Det faktum at denne dommen eksplisitt refererer til hatkriminalitet knyttet til rasistiske fornærmelser, forsterker budskapet om at intoleranse ikke hører hjemme i fotballen", sier LaLiga i en uttalelse, der president Javier Tebas beskriver dommen som en "historisk dom" og en milepæl i kampen mot rasisme og intoleranse.

Dommen lyder på ett års fengsel, men de slipper fengsel så lenge de ikke begår flere lovbrudd og ikke besøker noen fotballstadioner de neste tre årene. De ble dømt til å betale mellom 1 080 og 1 620 euro i erstatning til Vinícius, men spilleren har frasagt seg kompensasjonen.

Tidligere denne uken vitnet Vinícius jr. for en annen hendelse da Atlético de Madrids ultras hengte en dummy med skjorten hans fra en bro. Den brasilianske spilleren har også blitt utsatt for rasistiske fornærmelser på andre stadioner: Valencia CF ber om en korrigering i Vinícius Jr. Netflix-dokumentar, fordi de mener undertekstene ikke stemmer overens med ordene som ble brukt av tusenvis av fans, som ropte "ape" eller "dum", avhengig av hvem du spør ...