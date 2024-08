Fem personer siktet etter Matthew Perrys død

HQ

Friends -stjernen Matthew Perrys plutselige død i fjor høst kom som et sjokk på mange, og nå er fem personer siktet for å ha vært involvert i dødsfallet. Det dreier seg om Perrys assistent, en venn, en narkolanger og to leger.

Ifølge opplysninger fra påtalemyndigheten, ifølge The New York Times, skal de fem personene ha samarbeidet om å forsyne Perry med store mengder narkotika, ringt via kryptert chat, forfalsket dokumenter om en påstått depresjonsbehandling og også hjulpet til med injeksjoner.

Perry, som hadde vært åpen om sin avhengighet gjennom hele karrieren, døde som kjent i oktober av en overdose ketamin, og de mistenkte er nå anklaget for bevisst å ha utnyttet avhengigheten hans og forsøkt å tjene penger på den. To av de siktede er også varetektsfengslet, og tre av dem erklærer seg skyldige i anklagene.