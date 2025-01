Fem steder og perioder Assassin's Creed bør besøke neste gang

HQ

Om rundt seks uker drar vi til det føydale Japan for å oppleve Assassin's Creed Shadows, et spill som har fått en god del kritikk for sin fremstilling av landet og perioden, men som også oppfyller manges drømmer ved å ta den sagnomsuste serien til en så ikonisk del av historien. Med det eventyret planlagt til 20. mars, har jeg fundert på spørsmålet om andre steder og perioder som Assassin's Creed kan og bør besøke i fremtiden.

Mellom-Amerika på 1500-tallet - Maya-æraen etter klassisk tid

Vi har aldri sett Assassin's Creed dra til Sør- eller Mellom-Amerika, bortsett fra noen sporadiske avstikkere i spill som Assassin's Creed IV: Black Flag. Perioden da maya-sivilisasjonen kjempet med nebb og klør for å overleve de spanske erobrerne, ville vært et fantastisk utgangspunkt for et Assassin's Creed-spill, ikke bare fordi miljøet ville egnet seg utmerket for parkour i jungelen og fjellklatring, men fordi det i et ganske typisk Assassin's Creed-format kunne vært en historie som følger en mayakriger som slår tilbake mot de spanske styrkene for å beskytte hjemlandet sitt og samtidig få hevn. Du kan til og med legge til litt overnaturlig Assassin's Creed-stil her ved å la conquistadorene lete etter en relikvie som mayaene lenge har beskyttet, på samme måte som indianerne forsvarte noe spesielt mot kolonisatorene i Assassin's Creed Valhalla.

Alle bildene er AI-genererte.

1200-tallet Sentral-Europa - Kongeriket Tyskland

Det eneste jeg hadde å utsette på Assassin's Creed Valhalla, var at det var lagt til en litt for tidlig tid. Ja, perioden innebar massevis av utmerket vikingaction, men det betydde også at det foregikk før den egentlige europeiske middelalderen. Inn med 1200-tallet, der riddere streifer rundt i landet og beskytter folket, mens lorder og konger gjemmer seg i sine steinslott og suger ut landets verdier. For å gjøre det hele enda mer interessant, kunne dette til og med utspille seg i Tyskland, i den perioden da det tysk-romerske riket mistet grepet om landet, og ulike mindre fraksjoner og hærer reiste seg for å gjøre sine egne krav på landet. Du vil få all den ikoniske middelalderspenningen, men du kan også forvente at det ikke er så lenge etter det originale Assassin's Creed, noe som gjør det til et ideelt prosjekt for å utforske noen av årene mellom Altair og Ezios historier.

Dette er en annonse:

Nord-Asia på 1700-tallet - Det russiske imperiet

Vi har sett noen forskjellige innfallsvinkler til Asia i Assassin's Creed i det siste, inkludert det japanske Shadows og det kinesiske Jade, men hvorfor ikke også ta turen til Nord-Asia for å oppleve det russiske imperiets tidligste dager. Dette var en tid med voldsom kolonisering og krigføring, ofte ledet av keiser Peter den store, og det er det perfekte opplegget for noe i retning av mitt Maya-forslag, der en historie om hevn leder en snikmorder på vei til å hugge seg vei gjennom de russiske herskerne, samtidig som man får utforske en enormt variert og unik del av den globale geografien som vi ikke ofte får oppleve i videospill.

Dette er en annonse:

Vest-Afrika på 1300-tallet - Mali-imperiet

Vi dro til Afrika nylig for Assassin's Creed Origins, for å oppleve historien om Bayek of Siwa og hvordan han skapte seg en plass i det gamle Egypt. Denne gangen flytter vi tidslinjen et godt stykke frem i tid, til 1300-tallet, for å utforske Mali-imperiet da det var på sitt høyeste. Dette åpner for et eventyr som går i dybden på afrikansk kultur på en måte som vi sjelden ser i mediene. Nærkamp ville være i høysetet, kamper med ville dyr ville være legendariske, og det ville være utallige dyktige krigere å jakte på i denne vestafrikanske perioden.

10 000 f.Kr. - Assassin's Creed Primal

Hør på meg. Ubisoft har allerede gjort den forhistoriske perioden, så det er ikke fremmed for dette. I motsetning til Far Cry, som ofte utmerker seg på grunn av sitt skytespill, er Assassin's Creed alltid bedre som et nærkampspill, noe som betyr at et forhistorisk eventyr ville være betydelig bedre passende. I likhet med forslaget om Mali-imperiet ville møtene med dyrelivet her være fantastiske, og det større fokuset på grove nærkampsredskaper og -våpen kan bety at stealth er betydelig viktigere. Den største haken er at Hidden Blade rett og slett ikke ville være mulig her, og ethvert forsøk på å tvinge det inn ville rett og slett virke latterlig. Men det kan bli noen spennende overnaturlige elementer og måter å forankre Assassin's Creed-historien ytterligere i tiden.

Hvilken tidsperiode og sted vil du at Assassin's Creed skal utforske neste gang? La oss få vite det i kommentarfeltet.