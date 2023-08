Feminist Frequency legger ned, Anita Sarkeesian orker ikke mer!

HQ

Anita Sarkeesian gjorde seg raskt bemerket på nettet med sin serie om kjønnsstereotyper i dataspill, og særlig om objektivering og seksualisering av kvinner i digitale medier. Mer enn ti år har gått siden Tropes vs. Women in Video Games ble lansert og ble utgangspunktet for organisasjonen Feminist Frequency - som har produsert en rekke videoer, podcaster og foredrag over hele verden. Men nå ser det ut til at hun har kommet til veis ende, og ifølge en rapport planlegger Sarkeesian å legge ned det hele, av den enkle grunn at hun ikke orker mer. I et intervju med Polygon sier hun følgende:

"Jeg legger ned Feminist Frequency fordi jeg er ekstremt utbrent. Jeg kan ikke ta ferie fra det. Jeg kan ikke ta ferie fra det lenger."

Hennes og organisasjonens arbeid vekket mange følelser, på den ene siden var det de som hyllet det Feminist Frequency gjorde, og den positive effekten det faktisk hadde på bransjen. Men det var også mange kritikere, og i kjølvannet av suksessene kom trusler og trakassering. Dette tok fokuset bort fra budskapet organisasjonen forsøkte å formidle, ikke minst i intervjuer der pressen ofte valgte å fokusere på kritikken og forfølgelsen på nettet. Dette ble raskt slitsomt for Sarkeesian.

"Jeg var så lei av å snakke om overgrepet, av å trekke frem overgrepet mitt", sier Sarkeesian.

"Da jeg holdt foredrag om trakassering på nettet, begynte jeg å tenke: 'Jeg snakker ikke lenger om det jeg har opplevd. Det finnes på nettet. Du kan gå inn og sjekke det ut. Jeg vil ikke retraumatisere meg selv for publikums skyld lenger". Og det var da jeg begynte å innse at jeg er ferdig med dette."

Hele intervjuet kan leses her for de som er interessert.