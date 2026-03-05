Femte dag med konflikt i Iran: Spenningen sprer seg fra Midtøsten til Sri Lanka og Tyrkia

HQ

Krigen mellom USA og Iran ble nettopp utvidet etter at en amerikansk ubåt senket den iranske fregatten IRIS Dena utenfor Sri Lanka, og drepte minst 80 sjøfolk, i det første amerikanske angrepet av denne typen siden andre verdenskrig. Den amerikanske sentralkommandoen sier at mer enn 20 iranske fartøyer har blitt truffet, mens kampene fortsetter å lamme skipsfarten gjennom Hormuzstredet.

NATO ble også trukket nærmere konflikten da luftforsvaret skjøt ned et iransk ballistisk missil på vei mot Tyrkia: det er første gang alliansemedlemmet har blitt direkte truet. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sa at hendelsen ikke ville utløse NATOs klausul om kollektivt forsvar, selv om Washington og Israel fortsatte med angrep dypt inne i Iran.

Opptrappingen kommer få dager etter drapet på Irans øverste leder Ali Khamenei, og det er ventet at Teheran snart vil utnevne en etterfølger. President Donald Trump har lovet flåteeskorte for energitransporter mens oljeprisene stiger og hundrevis av skip står fast, noe som ryster de globale markedene...