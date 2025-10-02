Femti fotballspillere og idrettsfolk ber i et brev UEFA om å utestenge Israel fra internasjonale turneringer

HQ

Protestene mot Israel fortsetter å vokse i fotballverdenen, og denne uken har vi fått kjennskap til et brev signert av femti idrettsutøvere og idrettsfolk, inkludert fotballspillere, boksere, cricketspillere og trenere, som ber UEFA om å utestenge Israel fra internasjonale konkurranser.

"Vi oppfordrer UEFA til umiddelbart å utestenge Israel fra alle konkurranser inntil landet overholder folkeretten og stanser drapene på sivile og hungersnøden. Idretten kan ikke forbli nøytral i møte med urettferdighet", heter det i brevet (via EFE).

"Å tie er å akseptere at noen mennesker betyr mindre enn andre. Vi tror på rettferdighet for alle nasjoner og for alle mennesker, rettferdighet uten dobbeltmoral."

Blant de som har signert brevet, finner vi Anwar El Ghazi, en nederlandsk fotballspiller som spiller i Al-Sailiya fra Qatar-ligaen, og som tidligere spilte i Aston Villa, men som fikk sparken av Mainz 05 i 2023 for å ha uttrykt offentlig støtte til Palestina. Andre spillere fra Premier League inkluderer Cheick Doucouré fra Crystal Palace, Hakim Ziyech fra Chelsea, Sam Morsy fra Ipswich Town og Nigel Pearson, tidligere manager for Leicester City.

"Det er en forpliktelse for alle idrettsorganisasjoner å iverksette tiltak mot idrettslag som representerer et land som FN-kommisjonen har konkludert med at begår folkemord mot palestinerne i Gaza", heter det i brevet, som også hyller Suleiman Obeid, en palestinsk fotballspiller, kjent som "palestinske Pelé", som ble drept i Gaza mens han søkte humanitær hjelp.