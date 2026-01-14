Fender lanserte reparerbare, modulære trådløse hodetelefoner

HQ

Fender lover oss trådløse hodetelefoner med lang levetid, som er modulære og kan repareres eller byttes ut av sluttbrukeren.

Mix er navnet, og den støtter Auracast, har en ekstern USB-sender skjult i selve hodetelefonen og lover 52 timers batterilevetid, selv med støyreduksjon på. Den støtter lyd med lav latenstid og har også en 3,5 mm-kontakt.

Modulariteten handler ikke bare om utskifting og reparasjon, men er også en del av "customize yours"-markedsføringen og målgruppen. Den er ikke sjenert for å rette seg mot audiofiler, ettersom den støtter 96 kHz/24-bits lyd trådløst, samt romlig lyd for de som foretrekker det.

Driverne er 40 mm grafen, ANC er en hybridplattform med Environmental NC, og Bluetooth 5.3 tilbyr støtte for LC3- og LHDC-formatene. På toppen av dette er ladingen veldig rask, med 15 minutter som gir deg 8 timers avspilling, selv med ANC.