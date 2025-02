Fenerbahçe, Ajax og Alkmaar tar store føringer i Europa League-sluttspillet

HQ

Den første dagen av playoff-kampene i utslagsfasen har vært svært fruktbar for Fenerbahçe, Ajax og AZ Alkmaar, med store seire som gjør at playoffet er på rett spor før returoppgjøret neste torsdag, 20. februar.

I de åtte kampene som ble spilt i går, var det mest overraskende resultatet at den nederlandske klubben AZ Alkmaar slo Galatasaray. Den tyrkiske klubben, som nylig forsterket med den spanske kapteinen Álvaro Morata (i sin første europeiske kamp for Galatasaray), og på papiret en av favorittene til å nå åttedelsfinalene, spilte med ti mann i mesteparten av andre omgang etter at Kaan Ayhan så rødt kort.

Den andre nedsablingen ble påført av en annen klubb i Istanbul, Fenerbahçe, som etterlot få muligheter til den belgiske klubben Anderlecht, 3-0, med mål av den marokkanske spilleren Youssef En-Nesyri, som vet hva det betyr å vinne Europa League: han vant den to ganger med Sevilla FC.

Twente, Real Sociedad, FCSB og Ferencváros vant med ett mål, og Porto og Roma spilte uavgjort 1-1, noe som fortsatt etterlater mye spenning for neste torsdag.

Europa League-resultater torsdag 13. februar



AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray



Fenerbahçe 3-0 Anderlecht



Twente 2-1 Bodø/Glimt



PAOK 1-2 FCSB



Ferencváros 1-0 Viktoria Plzeň



Union SG 0-2 Ajax



Midtjylland 1-2 Real Sociedad



Porto 1-1 Roma