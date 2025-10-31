Fenerbahçe flytter Euroleague-kampene mot israelske lag til München på grunn av sikkerhetsproblemer

HQ

Fenerbahçe S.K., den tyrkiske basketballklubben fra Istambul, nåværende mestere i Euroleague, vil flytte hjemmekampene mot israelske klubber til München av sikkerhetshensyn. Fenerbahçe vil arrangere to hjemmekamper mot Maccabi Tel Aviv 11. november og Hapoel Tel Aviv 13. november, men i stedet for å spille dem i Istambul, vil de bli spilt i München.

Israelske klubbers deltakelse i europeiske turneringer fører ofte til protester og demonstrasjoner når de reiser til europeiske byer. Klubbene har valgt ulike tilnærminger, som å redusere billettsalget eller spille bak lukkede dører. Tyrkia, som har et svært dårlig forhold til Israel, har vært svært kritisk til det hebraiske landet siden de invaderte Palestina i oktober 2023. Fredsavtalen, som ble undertegnet denne måneden, har blitt brutt flere ganger, ettersom Israel fortsetter å gjennomføre luftangrep over Gaza, og har drept dusinvis av mennesker siden "våpenhvilen".

"I tråd med denne forsiktighetsfokuserte avgjørelsen, etter undersøkelser og diskusjoner utført av klubben vår og EuroLeague-tjenestemenn, er det besluttet at SAP Garden vil være vertskap for kampene i München, Tyskland, som har fått tillatelse av lokale myndigheter til å være vertskap for disse kampene, er egnet på de aktuelle datoene og oppfyller EuroLeague-kampkriteriene", sa Fenerbahçe.

Tidligere denne måneden bestemte Euroleague at det er trygt for besøkende klubber å reise til Israel for å spille bortekamper der.

