Fenerbahçe flytter Euroleague-kampene mot israelske lag til München på grunn av sikkerhetsproblemer
Basketballklubben fra Istanbul vil ikke ønske de israelske klubbene velkommen på sitt territorium.
Fenerbahçe S.K., den tyrkiske basketballklubben fra Istambul, nåværende mestere i Euroleague, vil flytte hjemmekampene mot israelske klubber til München av sikkerhetshensyn. Fenerbahçe vil arrangere to hjemmekamper mot Maccabi Tel Aviv 11. november og Hapoel Tel Aviv 13. november, men i stedet for å spille dem i Istambul, vil de bli spilt i München.
Israelske klubbers deltakelse i europeiske turneringer fører ofte til protester og demonstrasjoner når de reiser til europeiske byer. Klubbene har valgt ulike tilnærminger, som å redusere billettsalget eller spille bak lukkede dører. Tyrkia, som har et svært dårlig forhold til Israel, har vært svært kritisk til det hebraiske landet siden de invaderte Palestina i oktober 2023. Fredsavtalen, som ble undertegnet denne måneden, har blitt brutt flere ganger, ettersom Israel fortsetter å gjennomføre luftangrep over Gaza, og har drept dusinvis av mennesker siden "våpenhvilen".
"I tråd med denne forsiktighetsfokuserte avgjørelsen, etter undersøkelser og diskusjoner utført av klubben vår og EuroLeague-tjenestemenn, er det besluttet at SAP Garden vil være vertskap for kampene i München, Tyskland, som har fått tillatelse av lokale myndigheter til å være vertskap for disse kampene, er egnet på de aktuelle datoene og oppfyller EuroLeague-kampkriteriene", sa Fenerbahçe.
Tidligere denne måneden bestemte Euroleague at det er trygt for besøkende klubber å reise til Israel for å spille bortekamper der.
