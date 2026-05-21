Fenerbahçe signerer avtale med EuroLeague, Real Madrid blir alene i NBA Europe-prosjektet inntil videre

Fenerbahçe har fornyet lisensen sin i EuroLeague og blir værende i turneringen i ti år til. Real Madrid er nå den siste av de 13 Euroleague-aksjonærene som ikke har signert en kontraktsforlengelse med basketballturneringen, og venter i stedet på å være først i køen til NBA Europe-prosjektet som er utviklet i samarbeid med FIBA Europe.

Euroleague, som er den beste klubbturneringen i basketball i Europa, er privateid av 13 lag som er aksjonærer, og som også har permanente rettigheter til turneringen med en A-lisens. Alle de andre lagene, Efes, Baskonia, Barcelona, Maccabi, Olimpia Milan, Olympiakos, Panathinaikos, Bayern München, Zalguiris Kaunas, CSKA og ASVEL, har signert tiårige avtaler med EuroLeague med en utmeldingsklausul/sanksjon på 10 millioner euro dersom de skulle forlate ligaen og delta i andre konkurranser, som NBA Europe.

"Vi følger også nøye med på NBA Europes visjon for europeisk basketball og deres perspektiv på den globale utviklingen av spillet. Vi anser denne interessen, sammen med andre investeringsinitiativer, som svært verdifull for fremtiden til europeisk basketball", sa den tyrkiske klubben, som sa at de håper på samarbeid og gjensidige muligheter mellom EuroLeague og NBA Europe (via Basket News).

Real Madrid er fortsatt det største laget i Europa som ikke har forpliktet seg til fremtiden for konkurransen, og venter på utviklingen av NBA Europe-prosjektet, som forventes å starte i 2027/28 (kjøp kan bli forsinket) med en blanding av nye lag bygget fra bunnen av i europeiske hovedsteder som London, Roma, Paris og Berlin, og noen eksisterende lag, hvorav noen vil kvalifisere seg via meritter på FIBA Champions League eller innenlandske konkurranser.

Fenerbahçe har kommet med kunngjøringen i forkant av valget 6.-7. juni og få dager før de deltar i EuroLeague Final Four, der de møter hjemmefavoritten Olympiakos på fredag og deretter Real Madrid eller Valencia Basket på søndag i kampen om den andre tittelen på rad.