Fenerbahçe slår Lyon og er tilbake i Champions League 18 år senere

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De siste kvalifiseringskampene til Champions League ble spilt onsdag kveld, med seire for den norske klubben Viking over Dinamo Zagreb og en 4-0-seier for AEK Athen, som spilte i kvartfinalen i Conference League i fjor, mot Levski Sofia.

Men kveldens mest profilerte kamp var trolig den mellom Olympique Lyonnais og Fenerbahçe: to lag med lang historie i europeiske turneringer, og seieren gikk til det tyrkiske laget: Fenerbahçe vant 2–1 i Lyon, 3–2 sammenlagt, og er dermed med i Champions League-loddtrekningen på torsdag.

Fenerbahçe har deltatt seks ganger i Champions League, sist i 2008/09, og nådde blant annet kvartfinalen i 2007/08, hvor de tapte for Chelsea. Samtidig fortsetter uflaksen for Lyon: De falt fra hverandre i Ligue 1 mot slutten av forrige sesong og sikret seg med knapp margin fjerdeplassen i ligaen, noe som ga dem en plass i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. I fjor sommer ble klubben administrativt nedrykket til Ligue 2, men klarte å få omgjort nedrykket etter anke.

Lagene er nå klare for trekningen av gruppespillet i Champions League, som starter kl. 18.00 CEST torsdag 27. august.