Fenomeno Roadster er den raskeste takløse Lamborghinien noensinne.

HQ

Lamborghini har endelig, formelt avduket den nye Fenomeno Roadster, en takløs V12 hybrid hyperbil som offisielt blir den raskeste og kraftigste åpne Lamborghini som noensinne er bygget.

Den eksisterende Fenomeno var allerede et vilt dyr, og den nye roadsteren opprettholder det hybride 6,5-liters V12-oppsettet som produserer omtrent 1065 hestekrefter, nok til å hevde en 0-100 kilometer i timen på bare 2,4 sekunder. Den skal også kunne kjøre 349 kilometer i timen, noe som gjør den til den raskeste Lambo roadsteren som noensinne er bygget.

Produksjonen vil være enda mer begrenset enn coupéen. Bare 15 eksemplarer er planlagt, og hver av dem skal angivelig koste rundt 5 millioner euro, og ikke overraskende er hvert eneste eksemplar allerede solgt.

Ifølge rapporter ble kjøperne personlig valgt ut av Lamborghini, og mange av dem eier allerede dusinvis av merkets ultraeksklusive modeller.