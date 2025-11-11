Ferdia Lennon vinner Rooney-prisen | Litteratur

HQ

Hvis du er interessert i irsk litteratur, bør du vite at Ferdia Lennon har blitt tildelt 2025 Rooney Prize for Irish Literature, en årlig utmerkelse som gis til en fremragende irsk forfatter under 40 år.

Prisen, som er på 10 000 euro, overrekkes i kveld på Trinity College i Dublin. Prisen administreres av Trinity Oscar Wilde Centre for Creative Writing, og har siden 1976 vært en anerkjennelse av nye litterære talenter.

Glorious Exploits: A Novel

Lennon, som vokste opp i Dublin, ga ut sin debutroman Glorious Exploits i januar 2024. Boken utspiller seg på Sicilia under den peloponnesiske krigen, og følger to lokale pottemakere og en gruppe tilfangetagne athenske soldater i deres forsøk på å iscenesette en av Euripides' mest berømte tragedier.

Romanens mørke humor og oppfinnsomme bruk av en Dublin-stemme har gitt den stor anerkjennelse. Den vant både Waterstones Debut Fiction Prize 2024 og Bollinger Everyman Wodehouse Comic Fiction Prize 2024, og den ble også adaptert for BBC Radio 4.

Lennon reagerte på nyheten med å si at han følte seg beæret over å komme med på listen over forfattere som har formet og inspirert ham. Han takket Rooney-familien og dommerne, og la til at irsk litteratur tilbyr " en rik fantasifull grunn å vende tilbake til", og at det å bli anerkjent i hjemlandet er noe han vil ta med seg videre.