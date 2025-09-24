Fernando Alonso antyder at han legger opp: Omvendt knyttet til Aston Martins prestasjoner i 2026

HQ

Fernando Alonso har jaktet på sin 33. seier siden 2013. Den spanske føreren er den eldste på gridden, 44 år gammel, og har bekreftet sin tilstedeværelse i 2026 hos Aston Martin. Men vil han fortsette utover sin nåværende kontrakt, som utløper ved slutten av 2026-sesongen? Alonso snakket om det i et intervju lagt ut av teamet hans, Aston Martin, og sa at jo bedre ting går med den nye bilen for 2026, jo mer sannsynlig er det at han vil pensjonere seg samme år.

"Hvis ting går bra, tror jeg det er et veldig bra øyeblikk å stoppe, for jeg har jaktet på en konkurransedyktig bil og konkurransedyktig racing i mange, mange år, og hvis jeg har det, tror jeg det er en veldig bra måte å avslutte karrieren på.

"La oss si at hvis vi er konkurransedyktige, er det større sjanse for at jeg stopper. Hvis vi ikke er konkurransedyktige, vil det være veldig vanskelig å gi opp uten å prøve igjen."

Alonso fortsetter med å forklare at han vil vente med å ta avgjørelsen til neste år, og tenker også på hvilken situasjon teamet hans befinner seg i. "Det handler ikke om meg nå. Jeg trenger ikke å fortsette å kjøre. Jeg er bare her for å hjelpe Aston Martin med å bli verdensmestere, enten det er med meg bak rattet eller uten meg bak rattet, det er hovedformålet med dette andre kapittelet i karrieren min."

Alonso trakk seg fra Formel 1 allerede i 2018, for å satse på andre racingdisipliner, der han blant annet vant Le Mans 24 og World Endurance Championship to ganger. Han kom tilbake til F1 i 2021, samme år som Aston Martin kom tilbake til konkurransen. Han ble med i Aston Martin i 2023, men bilens ytelse har blitt dårligere år etter år. Han ligger nå på 14. plass i førerrankingen.

Neste år, med flere nye regler for motorer og chassis som påvirker alle teamene, og ekspertisen til ingeniørlegenden Adrian Newey, ser Alonso imidlertid en mulighet, og føler at de har det som skal til for å kjempe om et verdensmesterskap.