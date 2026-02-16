Fernando Alonso gir et mer optimistisk svar etter skuffende Aston Martin-tester i Bahrain

HQ

Aston Martin var det tregeste teamet under F1-testene i Bahrain i forrige uke, med en skuffende prestasjon av AMR26, den nye bilen designet av Adrian Newey og drevet av Honda for Fernando Alonso og Lance Stroll, som ikke innfridde de høye forventningene som var satt før testene: Aston Martin fullførte bare litt over 200 runder og kjørte fire og et halvt sekund saktere enn den ledende tiden i Bahrain.

I takt med at virkeligheten setter seg, har Aston Martin-førerne offentlig sagt at de forbereder seg på nok en komplisert sesong, men nylig prøvde Fernando Alonso seg på en mer optimistisk tilnærming, og sa til SkySports at de "til slutt vil ha den beste bilen", på grunn av hans tillit til Adrian Newey: "Vi har en fyr som etter mer enn 30 år i Formel 1 har dominert sporten i alle disse årene, så til slutt vil vi ha den beste bilen. Det er et spørsmål om tid, men vi ønsker å ha det så snart som mulig."

Alonso har full tillit til Newey, og er overbevist om at han kan snu situasjonen ("Han har erfaringen. Han har vært i bedre tider, tøffere tider, og jeg tror vi har en klar vei til forbedring"), selv om det vil ta lengre tid enn ideelt, og er forberedt på en "vanskeligere start på bakfoten. Det er i andre del av sesongen vi må være der vi ønsker å være."

Han la også til at bilen de kommer til å bruke i sesongens første Grand Prix, i Melbourne 6.-8. mars, vil være veldig forskjellig fra den som ble brukt under testene før sesongen.