Fernando Alonso hyller Marc Márquez' "eksepsjonelle" sesong, "innen rekkevidde for svært få"

Marc Márquez leverte en av de beste MotoGP-sesongene gjennom tidene da han vant 11 løp og endte med 545 poeng, nesten 80 poeng foran nærmeste konkurrent ... som var broren Álex Márquez. Det skjedde etter at Marc nesten hadde lagt opp på grunn av en skulderskade han pådro seg i en krasj i 2020, etter sin dominans i det foregående tiåret.

Men i stedet for å pensjonere seg, begynte Marc Márquez hos Gresini (Ducatis satellittlag), og etter å ha vunnet flere løp ble han flyttet til en fabrikksykkel i 2025, og det ga spektakulære resultater. DAZN Spain produserte en dokumentar om Márquez' sesong, og tok kontakt med Formel 1-fører Fernando Alonso, som lovpriste sin landsmann: "Det er eksepsjonelt, for i tillegg til det naturlige talentet du kan ha som fører, må du ha en ekstraordinær mental styrke og disiplin".

"Jeg vil si at det er eksepsjonelt å gå fem år uten å vinne en tittel og ikke miste et gram av besluttsomhet, konkurranseinstinkt og, selvfølgelig, talent. Og alltid å ville forbedre seg", sier Alonso. "Å forbedre seg på en verdensmester er veldig vanskelig. Å få det inn i hodet og ha disiplinen til å forbedre seg hver dag for å forbedre den versjonen, jeg tror bare noen få mennesker kan gjøre det. Derfor tror jeg det Marc har gjort i år er innen rekkevidde for veldig få".

Fernando Alonso, som vet hvordan det er å slite med mindre gunstige maskiner, antydet at det er et psykologisk problem som må løses: "Når du ikke har vunnet på en stund eller ikke har det rette utstyret, enten det er motorsykkelen eller, i mitt tilfelle, bilen, må du ha samtaler med deg selv mange ganger hjemme (...) du må se på videoer fra fortiden og mange andre ting, og snakke med deg selv for å minne deg selv på at du fortsatt er den personen, ikke den personen som akkurat nå ikke kan få resultatene."

Marc Márquez har hatt et vellykket comeback til tross for skader og teambytter, men Fernando Alonso vant sist et mesterskap i 2006, og har ikke vunnet et F1 Grand Prix siden 2013. Tror du han tar sin 33. seier i år?