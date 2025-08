Fernando Alonso kan gå glipp av Ungarns Grand Prix på grunn av skade

HQ

Fernando Alonso kan gå glipp av Ungarns Grand Prix i Formel 1. Aston Martin-føreren, den eldste på gridden med sine 43 år, har allerede blitt utelukket fra den første frie treningen på fredag på grunn av en muskelskade i ryggen, utviklet etter Belgias Grand Prix i forrige uke.

"Felipe Drugovich vil kjøre FP1 sammen med Lance Stroll. En avgjørelse om Fernandos deltakelse i FP2 og resten av helgen vil bli tatt når tiden er inne", sier Aston Martin. Drugovich har vært reservefører for Aston Martin siden 2022, men har aldri startet i et løp.

Alonso, som vil gå glipp av søndagens løp om han ikke er klar for kvalifiseringen på lørdag, mener at den 25 år gamle brasilianeren fortjener en sjanse. "Det vil være flott å se ham i Formel 1. Han har et utrolig talent. Formel 2 var en demonstrasjon, men vi kan se det her hver dag når vi jobber med ham. Han har alltid levert de prestasjonene som teamet har bedt om, selv med svært få kilometer. Det blir interessant å se ham i en fulltidsstilling, og jeg håper det skjer.

Så langt har Fernando Alonso kun tatt 16 poeng denne sesongen, med to syvendeplasser i Canada og Østerrike som de beste resultatene. Han har også slitt med skader, med en nerve i klem i nakken under Kinas Grand Prix.