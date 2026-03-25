Fernando Alonso kommer senere til Japans Grand Prix på grunn av fødselen av sin første sønn

HQ

Formel 1 Japans Grand Prix starter på fredag med fri trening 1, men offisielt begynner det med mediedagen på torsdag. Aston Martin-fører Fernando Alonso går imidlertid glipp av den på grunn av fødselen av sin første sønn.

Aston Martin meldte onsdag at den 44 år gamle føreren ville "ankomme litt senere denne helgen av personlige, familiære årsaker. Alt er bra, og han vil være på banen i tide til fredag." Det har vært kjent at hans partner Melissa Jiménez nettopp har født deres første sønn, bekreftet av BBC, ettersom Alonso liker å holde privatlivet sitt så privat som mulig, noe som er vanskelig ettersom begge er offentlige personer (Jiménez er sportsreporter i DAZN). Det er Alonsos første barn, og Jiménez' fjerde; hun fikk tre sammen med Betis-fotballspilleren Marc Bartra.

Aston Martin kunngjorde tidligere denne uken at Jak Crawford ville erstatte ham i FP1 på fredag, på grunn av regelen om at reserveførere kan starte i to Grand Prix per år.