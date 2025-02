Fernando Alonso og Lance Stroll gjør et James Bond-imitasjon på F1 75-arrangementet i London

HQ

Formel 1 hadde en stor fest for å lansere 2025-sesongen: For første gang avduket alle de ti teamene sine farger samtidig, under et to timer langt arrangement i London, som ble sett av mer enn fire millioner mennesker på YouTube. Det var en stor suksess som, i tillegg til selve bilene, la vekt på sportens skue- og underholdningsverdi, i håp om å tiltrekke seg flere fans.

Blant intervjuer, musikalske innslag og opptredener fra alle førerne, var det ett team som skilte seg ut. Aston Martin er kanskje ikke det mest fremragende teamet på veien (i hvert fall ikke ennå), men de leverte et flott show i London, med en hyllest til James Bond og et overraskende musikalsk nummer av den nigerianske sangeren Tems.

En CGI-video viste de to Aston Martin-førerne som hoppet fra båter på Themsen og hoppet i fallskjerm inn i O2-arenaen, etterfulgt av Lance Stroll og Fernando Alonso som gjorde en overraskende entré i Bond-lignende dresser. Det føltes som en billigere versjon av OL 2012, med Daniel Craig, dronningen og ekte fallskjermhopping over London, men ikke desto mindre ganske morsomt.