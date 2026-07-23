Fernando Alonso skal kjøre en betydelig forbedret Aston Martin-bil denne helgen, og snakker om fremtiden sin i «år

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I 2003 vant Fernando Alonso sitt første Grand Prix i Formel 1 på Hungaroring i Budapest. 23 år senere fortsetter Alonso, som fyller 45 år neste uke, å kjøre løp og er spesielt optimistisk, fordi Aston Martin skal introdusere et enormt oppgraderingspakke denne helgen under det ungarske Grand Prix.

I stedet for å innføre mindre oppgraderingspakker litt etter litt, mener Aston Martin at det er mer effektivt, gitt utgiftsbegrensningene i Formel 1, å innføre store oppgraderinger på én gang. Denne helgen, i sesongens 13. Grand Prix, vil Aston Martin introdusere årets største oppgradering: en ny bil med nytt chassis, lavere vekt og et mer aerodynamisk design. Alle disse faktorene, samt det faktum at Budapest er en «vennlig bane» for dem, gjør Fernando Alonso optimistisk.

De nye oppgraderingene fra Honda kommer i tillegg til de nye motorene designet av Honda, som så langt har sviktet dem dramatisk, men som skal byttes ut ved Grand Prix i Nederland om nøyaktig én måned. Aston Martin og Alonso vet at sesongen er tapt og «tenker ikke på poeng eller plasseringer», men målet deres er å bli konkurransedyktige igjen.

Og interessant nok, da han ble spurt om fremtiden sin (kontrakten hans utløper i år), sa Alonso til F1.com at han er «avslappet», minnet om at «jeg har jo en kontrakt, så jeg skal ikke noe sted!», og snakket om fremtiden i «år». «Som jeg har sagt mange ganger, tenker jeg at jeg må vite hva jeg skal gjøre neste år og i årene fremover. Jeg føler meg frisk, jeg føler meg motivert, jeg føler meg rask.