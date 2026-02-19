Fernando Alonso strandet midt på veien etter at Aston Martin-bilen sluttet å fungere i Bahrain

HQ

Fernando Alonso hadde en svært dårlig dag under F1-sesongtesten i Bahrain, da bilen hans plutselig sluttet å fungere. Han hadde kjørt 68 runder, men et problem med kraftenheten tvang ham til å stoppe bilen helt som en forholdsregel.

Etter de to første testdagene var Aston Martins AMR26 den klart tregeste bilen av de elleve Formel 1-teamene, og forferdelsen var enda høyere fordi det var veldig store forhåpninger i kombinasjonen av Honda-motorer (som drev Red Bulls mest suksessrike år) og designet til den legendariske ingeniøren Adrian Newey.

Fernando Alonso lanserte en mer optimistisk melding, men ting ble ikke bedre i uke 2 av Bahrain-testene. Til tross for noen lovende runder om morgenen, kom det laveste punktet torsdag ettermiddag, da AMR26 sluttet å fungere. TV-kameraer fanget øyeblikket der Fernando Alonso forlot bilen, strandet i siden av veien.

I løpet av fem dager i Bahrain ble tempoet satt av Andrea Kimi Antonelli, som fullførte 76 runder, og Oscar Piastri, dagens raskeste. Fernando Alonso var 4,669 sekunder tregere enn Antonellis raskeste runde; bare Valtteri Bottas var tregere med 7,39 sekunder.