Fernando Alonso vil erobre 400 løp denne helgen, mest av noen F1-fører i historien

HQ

Fernando Alonso vil skrive historie denne helgen, under Mexico Grand Prix. Det blir hans 400. Grand Prix, det meste av noen F1-fører i historien, godt over Kimi Räikkönen (353) og Lewis Hamilton (351).

Alonso, 43 år gammel, er også den eldste føreren i konkurransen i år, den eneste som er over førti. I løpet av karrieren har han vunnet 32 Grand Prix på 21 sesonger, med start i 2001 og med tre års fravær mellom 2018 og 2021. Hans beste dager ligger imidlertid bak ham, ettersom hans to eneste VM-titler var i 2005 og 2006.

For å feire denne milepælen har Aston Martin forberedt en spesiell hjelm til Mexico GP 27. oktober, i samme stil som den han brukte i sitt første løp i 2001, med bilder av de beste øyeblikkene i karrieren, der han har kjørt for Renault, McLaren, Ferrari og Alpine.

Landemerket kommer imidlertid i et delikat øyeblikk for Aston Martin, etter et skuffende resultat i forrige helgs GP i Austin, USA, da ingen av deres førere (Alonso og Lance Stroll) klarte å score.

I stedet, med en femteplass i konstruktørmesterskapet i år, tenker Aston Martin-teamet på neste sesong, da den britiske ingeniøren Adrian Newey vil slutte seg til teamet og forhåpentligvis gi teamet et sårt tiltrengt løft.

Alonso har fortsatt til hensikt å opprettholde kontrakten med Aston Martin frem til 2026, og har ikke gitt opp sjansene sine til å vinne et nytt verdensmesterskap.