Fernando Mendoza, av spansk avstamning, nr. 1-valg i NFL for Las Vegas Raiders

NFL 2026-draften pågår nå i tre dager, og Fernando Mendoza har som ventet blitt nr. 1, som forventet, til Las Vegas Raiders, et lag som ikke har vunnet en sluttspillkamp på 24 år. 22-åringen sa at han er overlykkelig over å bli med i Raiders og ta steget inn i det store NFL-spillet, etter å ha vunnet Heisman Trophy, den gjeveste prisen til en individuell spiller i collegefotball, med en 16-0-rekord i 2025, samt vunnet NCAA og MVP i finalen med Indiana Hoosiers.

Han deltok imidlertid ikke på arrangementet i Pittsburgh, men ble i stedet værende i Miami med familien, fordi moren ikke kan reise på grunn av sykdom. Mendoza er født av kubanske immigranter som flyttet til Miami i 1960, og oldeforeldrene hans er fra Campanario, en landsby i Extremadura i Spania.

Ifølge SkySports ble Mendoza ikke ansett som et stort prospekt for ett år siden, og han har hatt begrenset interesse fra college etter high school, men en enkelt gjennombruddssesong med Indiana ga ham sjansen til å spille i den store ligaen.

"Innerst inne visste jeg at Raiders sannsynligvis var det beste alternativet for meg på grunn av trenerteamet. Jeg tror laget passer perfekt til spillestilen min, med gode lagkamerater både i angrep og forsvar; de er et formidabelt lag. Jeg tror alt er i min favør, og denne posisjonen er en velsignelse", sier Mendoza (via AS).

Raiders har kun vunnet tre Super Bowls, i 1976, 1980 og 1983, og har kun deltatt i sluttspillet to ganger de siste 20 årene, i 2016 og 2021.